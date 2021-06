F1: Afinal a Mercedes pode trazer atualizações este ano | AutoSport

James Allison,diretor técnico na Mercedes, afirmou no Podcast F1 Nation, que a equipa vai trazer algumas mudanças que vão tornar o monolugar mais rápido, dizendo que as palavras de Toto Wolff foram mal interpretadas, quando este disse o foco da estrutura de Backley era 2022.

“Temos um número razoável de coisas que vão tornar o nosso carro mais rápido nas próximas corridas. Esperemos que eles se revelem suficientes. O que o Toto salientou é que as regras do próximo ano são um assunto complicado e exigem uma enorme quantidade da nossa atenção, pelo que a maior parte do foco da nossa fábrica mudou para o desempenho no próximo ano, mas isso não significa que não haja ainda coisas na cadeia alimentar antes dessa mudança de foco.”

“Além disso, não é toda a fábrica”, acrescentou Allison, “somos apenas uma [em Brackley] de duas fábricas, há também a fábrica da unidade motriz [em Brixworth] e há um mais para vir da unidade motriz.”

O homem da Mercedes ainda falou sobre a capacidade de Lewis Hamilton em “cuidar” dos pneus, uma vez que com o novo regulamento sobre a aerodinâmica, a equipa tem tido dificuldade em encontrar um bom desempenho do carro nesta matéria.

“Desde que as regras aerodinâmicas foram introduzidas para poupar os pneus, temos tido muita dificuldade em encontrar o tipo de desempenho que encontrávamos antes dessas regras. Ele [Lewis Hamilton] quer ter um carro que lhe permita mostrar a sua habilidade – mas é absolutamente brilhante nestas circunstâncias porque está tão concentrado em vencer campeonatos que a sua resposta a uma situação como esta é apenas duplicar o seu esforço. Esteve na nossa fábrica a fazer muitas voltas de simulador na semana passada e está tão empenhado como qualquer pessoa em garantir que encontramos a vantagem de que necessitamos, para sermos capazes de exercer pressão sobre o Red Bull na frente e penso que o vêem no seu melhor”.