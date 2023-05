F1: Afastada hipótese de Daniel Ricciardo substituir Nyck de Vries | AutoSport

Oficialmente não houve qualquer desmentido ao rumor que dava conta da possível substituição de Nyck de Vries por Daniel Ricciardo, quer seja por parte da AlphaTauri ou da Red Bull, mas novas informações conhecidas negam por completo que o piloto australiano tenha visitado a fábrica de Faenza durante esta semana.

A especulação começou quando se soube que Ricciardo tinha ido à fábrica da AlphaTauri para tirar as medidas e experimentar o banco para o monolugar italiano, mas a ESPN dá conta que o piloto terá realizado esta tarefa em Faenza porque o piloto de reserva da equipa italiana, Liam Lawson, estaria indisponível durante o fim de semana do Grande Prémio de Miami e por isso, como ‘plano B’, Daniel Ricciardo estaria pronto para assumir os comandos do carro caso fosse necessário.

Sobre a possível visita do piloto australiano a Faenza esta semana, a mesma fonte assegura que o piloto viajou de imediato de Miami para a Europa, mas para estar presente no casamento de um casal amigo – Scotty James, um snowboarder australiano, e Chloe Stroll, irmã de Lance Stroll – e nem sequer é a primeira escolha para substituir Nyck de Vries, se isto realmente acontecer. Acredita-se que Liam Lawson seria a primeira escolha caso o neerlandês fosse dispensado da equipa-irmã da Red Bull.