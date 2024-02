F1: Advogados poderão ter tentado acordo extrajudicial no caso que envolve Christian Horner | AutoSport

Apesar da Red Bull ter tentado que o ‘caso Horner’ não tivesse muito peso durante o evento de apresentação do RB20, a verdade é que o principal visado nesta questão, o próprio Christian Horner respondeu a algumas questões da imprensa, mantendo que não teve qualquer “comportamento inapropriado” em relação a uma colega, acrescentando que a equipa o tem apoiado “tremendamente” e dizendo também que não será forçado a sair da Red Bull Racing. Ainda assim, já hoje, o jornal neerlandês De Telegraaf dá conta que os advogados do responsável terão tentado resolver o caso com um pagamento de um acordo extrajudicial.

Segundo o De Telegraaf, Horner terá enviado mensagens de cariz sexual durante um longo período de tempo, tendo as mensagens sido guardadas e apresentadas como prova ao advogado que lidera o inquérito interno da Red Bull. Já com o conhecimento do grupo Red Bull – e ainda segundo a mesma publicação – os advogados terão tentado chegar a um acordo, com um pagamento de 650 mil libras esterlinas, quase 760 mil Euros,

Na apresentação da equipa, Horner sublinhou o apoio total de todos os proprietários da equipa, mas a publicação RacingNews365 adianta, também durante o dia de hoje, que o co-proprietário tailandês Chalerm Yoovidhya, que detém 51% da Red Bull GmbH, tem uma posição “ambivalente” em relação a este caso.

Agora é tempo de, quem de direito, investigue toda a situação e chegue a uma conclusão para ser apresentada à direção da Red Bull e ajude a uma tomada de decisão.

Foto: Lars Baron/Getty Image/Red Bull Content Pool