F1: Advogados de Massa dão novo prazo para FIA concluir a sua análise aos acontecimento de 2008 | AutoSport

A FIA e a FOM têm até ao dia 15 de novembro para analisar o que de facto aconteceu durante a temporada de 2008, antes da equipa jurídica de Felipe Massa tomar qualquer outra ação. Este dado foi avançado por membros da própria equipa que exige o pagamento de uma indemnização às duas entidades por irregularidades no título de pilotos do mundial de Fórmula 1 de 2008.

Depois de ameaçar com uma ação judicial sobre possíveis irregularidades no título de 2008 que lhe escapou por um ponto, Felipe Massa reuniu uma equipa jurídica para avaliar a situação, que ressurgiu devido a algumas afirmações públicas de Bernie Ecclestone, e deu início ao processo, colocando como prazo para as entidades que regulam a Fórmula 1 analisarem esta questão. A equipa jurídica deu até ao dia 12 de outubro, mas prolongou o prazo até ao próximo mês, porque entendem que a “administração [da FOM e FIA] está, de facto, a analisar o assunto de boa fé e chegará certamente à mesma conclusão que nós e tantas pessoas em todo o mundo”, sublinhou Bernardo Viana, um dos advogados de Felipe Massa. Os advogados do piloto brasileiro terão enviado uma carta no dia 15 de agosto a Stefano Domenicali e a Mohammed ben Sulayem, diretor executivo da Fórmula 1 e Presidente da FIA, respetivamente, onde dão conta que irão dar início a uma ação em tribunal para exigir o pagamento de uma compensação por irregularidades no título de pilotos do mundial de 2008, estando convictos de poderem ganhar este processo.