F1: advogados de Felipe Massa convictos que podem ganhar o ‘caso’ | AutoSport

A equipa legal de Felipe Massa continua a acreditar que pode ser bem sucedida na tentativa de reverter a conquista do título por parte de Lewis Hamilton em 2008, a seu favor, não por causa do inglês, mas sim devido ao ‘Crashgate’ do GP de Singapura desse ano. Apesar de saber que muito dificilmente a decisão pode ser revertida, muito menos a esta distância, Massa entende que há indícios mais do que suficientes para que qualquer tribunal não desportivo lhe dê razão.

Para além das declarações que relembramos no timeline que publicamos neste artigo mais abaixo, Massa viu a sua convicção reforçada pelas imagens de arquivo de uma entrevista com o falecido diretor de corridas de F1, Charlie Whiting, em que este revelou que foi informado da conspiração da Renault para vencer o GP de Singapura no Grande Prémio do Brasil de 2008 antes do título ser declarado.

Bernardo Viana, do escritório de advocacia Vieira Rezende Advogados, de São Paulo, representa Massa no Brasil, revelou recentemente que o objetivo da ação não é financeiro, o brasileiro não pretende uma indemnização, mas sim ser-lhe atribuído o título. Contudo, o que transparece publicamente relativamente a uma carta que terão envidado à FIA era que terá sido pedida uma indemnização.

São vários os advogados a trabalhar na ação e não somente brasileiros, e Bernardo Viana acredita que têm um caso forte.

Em primeiro lugar, fazem tábua-rasa do Código Desportivo Internacional da FIA diz que qualquer direito de pedir uma revisão expira 14 dias após uma competição e quatro dias antes da data da cerimónia de entrega de prémios da FIA desse ano. Por outro lado, a FIA investigou o caso no ano seguinte e não mudou o desfecho da corrida. Se esta tem sido anulada ou os resultados antes da interrupção, Massa seria sempre campeão, porque perdeu o campeonato por um ponto e iria sempre somar mais do que dois, e os seus advogados esperam agora resposta da FIA, dependendo isso do que se passará a seguir.

Se for para tribunal, o advogado principal, Bernardo Viana, diz que se irá a ficar a saber muita coisa relativa a muita gente.

Timeline

Pouco tempo depois de perder o título Mundial de Fórmula 1 para Lewis Hamilton, numa história que todos se lembram perfeitamente embora tenha já sucedido há 15 anos, Felipe Massa regressou ao volante do seu Ferrari F2008 nos testes de Jerez de la Frontera, e apesar de não estar ainda totalmente recuperado da doença que atrasou em dia e meio o início dos seus trabalhos, apareceu no Sul de Espanha bem disposto e muito motivado para conseguir no ano seguinte o que lhe escapou da forma mais cruel possível nos últimos instantes da temporada de 2008: o título mundial. Sempre com um sorriso nos lábios, o paulista começou por dizer, na altura, que, «é claro que fiquei desiludido por ter perdido o Mundial, mais a mais daquela maneira, mas no dia seguinte, ou até poucas horas depois do final da corrida, a desilusão já tinha passado. Não sou pessoa para ficar agarrado ao que aconteceu, gosto é de olhar em frente e, por isso, na segunda-feira a seguir à corrida já só estava a pensar no próximo na próxima temporada.»

Este ano, Bernie Ecclestone disse que ele e a FIA, na altura comandada por Max Mosley, tiveram conhecimento do que se passou ainda antes do fim do campeonato. Numa entrevista ao F1-Insider, Ecclestone disse que ele e Max Mosley souberam da situação “durante a época de 2008”.

“Decidimos não fazer nada na altura. Queríamos proteger o desporto e salvá-lo de um enorme escândalo. Foi por isso que persuadi o meu antigo piloto Nelson Piquet a manter a calma. Na altura, havia a regra de que uma classificação do campeonato mundial após a cerimónia de prémios da FIA no final do ano era intocável. Por isso, Hamilton recebeu o troféu e tudo ficou bem. Tivemos informação suficiente a tempo de investigar o assunto. Conforme os estatutos, deveríamos ter cancelado a corrida em Singapura sob estas condições. Felipe Massa ter-se-ia tornado campeão e não Lewis Hamilton”.

Quando o escândalo se tornou público, Massa tentou anular o resultado do GP de Singapura, mas os estatutos tornaram isso impossível uma vez que a classificação de cada época é bloqueada sob o Código Desportivo Internacional, uma vez terminada a cerimónia de entrega de prémios da FIA.

Com as novas declarações de Ecclestone, Massa pondera uma ação judicial: “Na altura, os advogados da Ferrari falaram-me desta regra. Fomos ter com outros advogados e a resposta foi que nada podia ser feito.

Por isso, acreditei nesta situação. Mas após 15 anos, ouvimos o [antigo] proprietário da F1 dizer que sabia do que se passou em 2008, com o presidente da FIA, e eles não fizeram nada para não manchar o nome da F1.

Isto é muito triste, saber o resultado desta corrida deveria ser anulado e eu teria um título. No final, fui eu quem mais perdeu com este resultado. Por isso, vamos tentar compreender tudo isto” disse Massa, citado pelo motorsport.com.

“Já vimos outras situações a acontecer no desporto, tais como Lance Armstrong (ciclista), em que ficou provado que ele se dopou e perdeu todos os títulos. Qual é a diferença?”

Massa sabe que as probabilidades de ser bem-sucedido são baixas, mas vai à procura da justiça que não se fez na altura. Um escândalo que pode ser desenterrado e pode voltar a dar que falar.

Felipe Massa reuniu equipa jurídica para avaliar caso do título de 2008

Depois de ameaçar com ação jurídica sobre possíveis irregularidades no título de 2008 que lhe escapou por um ponto, Felipe Massa reuniu uma equipa jurídica para avaliar o que pode ser feito.

2008 ficou marcado pelo Crashgate, corrida polémica em que Nelson Piquet Jr. se despistou propositadamente para provocar a entrada de um Safety Car e assim beneficiar a corrida do seu colega Fernando Alonso, no GP de Singapura. Essa corrida prejudicou Felipe Massa, que acabou por ter uma paragem nas boxes comprometedora por altura do incidente, caindo para 13º enquanto Lewis Hamilton acabou em terceiro, ganhando vantagem no campeonato.

Massa reuniu uma equipa jurídica para avaliar o caso. No entanto, uma das suas primeiras ações foi garantir que, a partir de agora, a situação será tratada discretamente à porta fechada, o que significa que não haverá mais declarações públicas de Massa sobre as últimas medidas.

Início da ação judicial

Os advogados do piloto brasileiro enviaram uma carta no dia 15 de agosto a Stefano Domenicali e a Mohammed ben Sulayem, diretor executivo da Fórmula 1 e Presidente da FIA, respetivamente, onde dão conta que irão dar início a uma ação em tribunal para exigir o pagamento de uma compensação por irregularidades no título de pilotos do mundial de 2008.

A Reuters garante ter tido acesso à missiva, onde os advogados do brasileiro dão conta que “Sr. Massa é o legítimo Campeão de Pilotos de 2008 e a F1 e a FIA ignoraram deliberadamente a conduta incorreta que o privou do título”, dando conta da sua intenção em ser compensado financeiramente pela perda de bónus e outros ganhos pelo facto de não ter sido coroado campeão. Na carta, os advogados defendem que o antigo piloto da Ferrari “não está em condições de quantificar totalmente os seus prejuízos”, mas “estima que estes poderão ultrapassar as dezenas de milhões de euros”.

Portanto, agora vamos ver como evolui este tema. Duvidamos que os resultados possam ser revertidos, mas Felipe Massa e os seus advogados não pensam o mesmo, por isso só nos resta mesmo esperar a ver o que isto dá…