F1: Adversários de olho na Aston Martin | AutoSport

A Aston Martin tem surgido com uma das boas surpresas durante os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, apesar de todas as equipas esconderem alguma coisa antes do arranque oficial da época no mesmo traçado dos testes. Sem a presença de Lance Stroll em Sakhir devido a lesão, mantendo-se ainda a incógnita sobre se o canadiano estará recuperado até à próxima semana, Fernando Alonso tem tido mais tempo de condução no AMR23 do que o piloto de reserva da equipa, Felipe Drugovich. A equipa britânica tem chamado a atenção dos seus adversários, que apontam para a possibilidade da Aston Martin terminar dentro do top 5 nas primeiras corridas do ano.

Apesar de ter terminado o segundo dia como o piloto mais rápido, Zhou Guanyu salientou a competitividade demonstrada pela Aston Martin nesta fase. “Alonso pareceu ser muito competitivo ao longo dos dois dias, em ambas as condições. Penso que será um dos melhores na batalha do meio do pelotão”, disse o piloto chinês. “Parece que ambos [Alonso e Zhou] demos um passo em frente e ao longo dos dois dias parece ser um pouco mais rápido, mas estamos perto”.

Kevin Magnussen reforçou a ideia de Zhou. “O Aston Martin parece rápido. Parecem estar constantemente a fazer boas simulações de corrida. E quando tentam colocar um tempo rápido por volta, também parecem conseguir fazê-lo. Por isso, penso que deram um grande passo”, concluiu o piloto da Haas.