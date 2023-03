F1: Adversários contactaram parceiros da Red Bull durante controvérsia do limite orçamental | AutoSport

Christian Horner assegura que equipas adversárias da Red Bull contactaram alguns dos seus patrocinadores depois da estrutura de Milton Keynes ser considerada culpada de infringir o limite orçamental em 2021. Horner explicou que se tratou de uma manobra dissimulada e desleal por parte de adversários, tentando atrair alguns dos parceiros comerciais da Red Bull numa altura de grande controvérsia, numa clara operação para os atrasar na competição.

O responsável da Red Bull admitiu à publicação ‘inews’ que além da sanção da FIA restringir a competitividade da sua equipa, são “coisas usadas pelos adversários”, salientando que uma equipa adversária “contactou os nossos patrocinadores e parceiros, fazendo sugestões de que iríamos desacreditar as suas marcas. Foi uma manobra dissimulada”.

Horner explicou à mesma fonte que todas há sempre planos dos adversários para tentar destabilizar a equipa que vence, neste caso a sua. “Há sempre algo, sempre uma diretiva técnica que sai, algo que muda o panorama. Podem ter a certeza que as outras equipas estão a pensar ‘como podemos atrasá-los?’. Faz parte do jogo. Tendo-o experienciado antes, sabemos como ultrapassar isso”, disse.