F1: Adrian Newey terá recebido proposta da Alpine

As opções de Adrian Newey para o seu futuro na Fórmula 1 parecem ter aumentado, com a Alpine a entrar na batalha para contratar o diretor técnico cessante da Red Bull.

De acordo com a publicação F1-Insider.com, a Alpine é a mais recente equipa a fazer uma abordagem a Newey, que deverá deixar a Red Bull no início do próximo ano.

Várias equipas, incluindo a Aston Martin e a Ferrari, são associadas ao engenheiro, mas agora parece que a Alpine é uma candidata. Enquanto a mais recente tentativa da Ferrari para garantir os serviços de Adrian Newey terá falhado, desta vez devido ao poder de decisão de Frédéric Vasseur, que, segundo a publicação italiana AutoSprint, terá rejeitado as exigências contratuais do engenheiro, apesar das questões financeiras não serem um problema, a equipa de Silverstone parecia ter conseguido convencer o britânico. O acordo estaria para ser anunciado no início de setembro devido a restrições contratuais com a Red Bull até o final de agosto.

No entanto, segundo a publicação alemã, o interesse da Alpine vem do diretor-executivo do grupo Renault, Luca de Meo, e do conselheiro da equipa, Flavio Briatore, que supostamente entraram em contacto com Newey com uma proposta. Diz-se que a oferta inclui total liberdade criativa em todas as áreas técnicas, o que poderá ser um atrativo significativo para Newey, que pensa na sua próxima mudança.

Embora haja rumores que a Aston Martin lidere a corrida pelos serviços de Newey, a recente proposta da Alpine acrescenta uma dinâmica intrigante à especulação em curso sobre o próximo capítulo do veterano da F1. Com várias equipas a disputar os seus serviços, a decisão de Newey poderá ter implicações no panorama competitivo da Fórmula 1 nos próximos anos.

Philippe Nanchino/ MPSA