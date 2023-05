F1: Adrian Newey renovou com a Red Bull | AutoSport

Para terminar com algumas dúvidas que foram surgindo, a Red Bull garantiu a permanência de Adrian Newey renovando o contrato com o génio britânico. O homem que vê fluxos de ar tem sido peça imprescindível da engrenagem da Red Bull, que fez questão de renovar o vínculo.

“Adrian tem sido uma parte fundamental desde quase o início”, disse Christian Horner ao Motorsport.com. “Ele cobre muitas áreas e, para ter a profundidade da sua experiência e conhecimento, e a forma como ele trabalha com os jovens, é ótimo. Ele está motivado, como sempre. Obviamente, ele tem um grande interesse no que está a acontecer na divisão Powertrains e também na Red Bull Advanced Technology. Portanto, ele cobre os três pilares do campus em Milton Keynes.”

Newey supervisiona o departamento de engenharia da Red Bull, trabalhando em colaboração com o diretor técnico Pierre Wache e o chefe da Red Bull Powertrains, Ben Hodgkinson. O contrato de Newey terminava este ano, mas foi renovado por motivos óbvios, sem surpresa. A grande surpresa seria se ele saísse da equipa, o que não parece provável.