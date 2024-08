F1: Adrian Newey poderá ser confirmado na Aston Martin em setembro

Adrian Newey terá escolhido a Aston Martin e o acordo poderá ser anunciado no início de setembro devido a restrições contratuais com a Red Bull até o final de agosto.

A notícia é avançada pela publicação italiana AutoSprint, que garante que Newey vai para a equipa sediada em Silverstone. Lawrence Stroll terá feito uma oferta irrecusável, estimada em cem milhões de dólares por quatro anos, com várias condições adicionais atendidas. Newey, o designer mais bem-sucedido da Fórmula 1, aceitou o desafio de tentar ganhar títulos com uma quarta equipa, depois de Williams, McLaren e Red Bull.

Em cima da mesa estavam também propostas da Ferrari, McLaren e Williams, mas a decisão final terá caido a favor da Aston Martin. Stroll convenceu Newey com um plano de negócios concreto e um investimento milionário, cujo único objetivo é o sucesso na F1. A visita de Newey às instalações de Silverstone em junho reforçou a sua decisão, percebendo a seriedade e determinação do plano de Stroll.

Newey estará animado com a perspetiva de reencontrar colegas ( a Aston Martin foi buscar vários engenheiros à Red Bull) em 2026 e olha para a parceria com a Honda, que irá fornecer unidades motrizes à Aston Martin, com bons olhos, depois do sucesso que a marca nipónica conquistou com a Red Bull. Além disso, o projeto contará com apoio económico e técnico da Aramco, incluindo nova gasolina sintética.