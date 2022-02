F1: Adrian Newey pode ter um truque na manga | AutoSport

A comunidade F1 está ansiosa por ver os novos carros em pista, mas há um carro que é sempre aguardado com ainda mais expectativa. Os Red Bull de Adrian Newey são sempre olhados com muita atenção, pois do génio britânico espera-se sempre algum truque especial.

Segundo a La Gazzetta dello Sport, o novo Red Bull de Newey foi pensado de forma ligeiramente diferente e contou com a colaboração da Honda. Primeiro, Newey terá movido o cockpit um pouco para a frente para que pudesse tornar as laterais mais estreitas e mais compridas. A forma do novo carro deverá minimizar a turbulência nas rodas da frente com o objectivo de mais downforce. Espera-se que o RB18 tenha um aspecto completamente diferente do RB16B em termos de forma. Apenas o nariz deverá permanecer semelhante. Para a segunda parte do plano, conta com a ajuda da Honda. Newey queria uma traseira ainda mais estreita e para isso pediu à empresa japonesa um pacote ainda mais compacto do que o que foi feito na época passada. De acordo com a La Gazzetto dello Sport, a Honda conseguiu e, além disso, encontrou uma solução em conjunto com o fornecedor de combustível ExxonMobil para recuperar a potência perdida com a introdução do combustível E10.

Teremos de esperar mais uns dias até termos a confirmação de que estas soluções foram mesmo aplicadas no RB18.