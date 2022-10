F1: Adrian Newey pode ser o motivo da infração da Red Bull ao limite orçamental | AutoSport

A Federação Internacional do Automóvel confirmou que a Red Bull cometeu uma infração leve ao limite orçamental de 2021, devendo o montante rondar os 2 milhões de dólares, segundo alguns rumores, visto que a entidade federativa não publicou o valor da “derrapagem” da equipa de Milton Keynes, que continuam a afirmar não terem ultrapassado o limite orçamental. Dos Países Baixos, através da Ziggo Sport, vem a informação que os serviços de Adrian Newey podem ter sido a causa da disputa entre Red Bull e FIA sobre esta matéria, em particular a relação contratual entre o projetista e Milton Keynes.

O regulamento financeiro exclui das contas do limite orçamental os três salários mais altos de cada equipa, assim como as remunerações dos pilotos. Newey teria de ser um dos mais bem pagos da Red Bull, no entanto, avança a Ziggo Sport que o engenheiro britânico não é funcionário da equipa, uma vez que os seus serviços são contratados através da sua própria empresa de engenharia. Logo, o montante pago à empresa de Newey não deve ser excluído das contas do limite orçamental.

Esta é a teoria dos neerlandeses, mas será realmente verdade? Ninguém pode afirmar com certeza porque a FIA não divulgou qualquer detalhe acerca da infração da Red Bull, limitando-se apenas a anunciar que a equipa tinha de facto cometido uma infração de um valor “menor”. Anteriormente, já se especularam outros motivos para a infração da equipa de Milton Keynes e é provável que surjam mais nas próximas semanas, assim como os pedidos para que a FIA tenha mão pesada nas sanções aplicadas, que também não foram divulgadas ainda.