F1: Adrian Newey pode fazer o mesmo caminho de Lewis Hamilton: Maranello? | AutoSport

Hamilton, sete vezes campeão do mundo, argumenta simplesmente que sempre foi o seu sonho de infância correr de vermelho – mas Salo, de 57 anos, suspeita que mais notícias bombásticas podem ainda estar a surgir: “É difícil avaliar o impacto que a chegada de Hamilton terá na Ferrari, pois o sucesso envolve muitos outros requisitos para além do piloto.

O ex-piloto da Ferrari, Mika Salo, é de opinião que a surpreendente ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025 tem algo mais por trás, e o finlandês acha que Adrian Newey pode fazer o mesmo percurso: de Inglaterra para Maranello: “Acredito que Hamilton sabe algo que o resto de nós ainda não sabe”, disse ele ao jornal Iltalehti: “Se está relacionado com o desenvolvimento do carro da Ferrari ou com o pessoal da equipa, é difícil dizer. No entanto, deve haver uma razão para que ele tenha tomado a decisão de se mudar. Tendo em conta o atual equilíbrio de forças na F1, não faria qualquer sentido”.

