F1, Adrian Newey pode estar de saída da Red Bull rumo à Ferrari

Há muito se fala da possível saída de Newey da Red Bull, rumores que aumentaram muito aquando da recente ‘tempestade’ que existiu no seio da equipa derivado do ‘caso Horner’, e o inglês terá achado que chegou a hora de sair. Refira-se ainda que também a Aston Martin Racing terá feito uma oferta a Newey, mas o destino deve ser mesmo a Ferrari, o que Frederic Vasseur, chefe da equipa italiana, deseja há muito, pois entende que passa por aí a alteração do atual estado de coisas.

Quem o escreve é Michael Schmidt, reputado jornalista da AMuS, que acrescenta ainda que embora o contrato de Newey com a Red Bull vá até o final de 2025, pelos vistos há cláusulas que lhe permitem a desvinculação e Newey terá optado por rescindir e rumar à Ferrari no final desta temporada.

De acordo com informações do site alemão Auto Motor und Sport (AMuS), Adrian Newey está prestes a deixar a Red Bull para se juntar à Ferrari , numa transferência que pode ser anunciada oficialmente em breve.

