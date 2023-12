F1, Adrian Newey: “Pensamos que este ano ia ser muito difícil” | AutoSport

Em 22 Grandes Prémios no calendário de 2023 da Fórmula 1, a Red Bull venceu 21 provas, dominando o campeonato do mundo de pilotos e de construtores, mas segundo Adrian Newey a equipa esperava uma época mais complicada, com os adversários mais perto do que realmente aconteceu.

Também Christian Horner acreditava que Mercedes e Ferrari pudessem começar a temporada de 2023 mais próximas da Red Bull, até pelo que tinham mostrado no final da época anterior. O britânico admitiu ainda ter ficado surpreendido com o facto da estrutura liderada por Toto Wolff ter insistido no conceito do carro sem flancos.

O responsável técnico da Red Bull, Adrian Newey, explicou no podcast apresentado por David Coulthard e Eddie Jordan, ‘Formula For Success’, que “quando começámos a época, pensamos que este ano ia ser muito difícil. Ninguém estava à espera da forma como se desenrolou”.

Newey, numa posição semelhante à do chefe de equipa na Gala da FIA, salientou que há coisas que quer ver melhoradas no monolugar da Red Bull. “Eu nunca estou satisfeito. Tivemos uma época fantástica, quebramos barreiras, recordes, ou seja o que for. A realidade é que há coisas no carro que sentimos que podem ser melhoradas”, disse Newey. “Por isso, na verdade, não estamos a pensar nisso [no sucesso], mas sim em coisas como ‘quais são os pontos fracos? Como podemos melhorar isso?’. É por isso que Singapura, a corrida que não ganhamos, é bastante útil para nós, porque, para ser sincero, fizemos uma grande asneira e isso expôs algumas fraquezas do carro. Por isso, o que temos de pensar é: ‘Como é que posso melhorar isso? Como é que posso eliminar isso para o próximo ano?’, e seguir em frente”, concluiu.

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/Red Bull Content Pool