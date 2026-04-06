F1: Adrian Newey não gosta de pilotos grandes

Na F1, todos os pormenores contas e Adrian Newey é o homem mais atento a esses pormenores. De tal forma que até o tamanho dos pilotos é tido em conta, e se forem demasiado grandes… podem ter problemas com o engenheiro britânico.

Aos 67 anos, Adrian Newey é amplamente reconhecido como um dos maiores génios do design na história da Fórmula 1, tendo estado por trás de vários monolugares vencedores ao longo da sua carreira. O atual responsável da Aston Martin contribuiu para 14 títulos mundiais de pilotos e 12 de construtores.

O seu sucesso assenta numa abordagem extremamente focada na performance, procurando constantemente qualquer ganho, por mais pequeno que seja, mesmo que isso implique não considerar as características dos pilotos. Ao contrário de outras equipas, que adaptam os carros aos seus pilotos, Newey privilegia a conceção de um monolugar o mais rápido possível, ajustando depois o piloto ao carro.

Damon Hill destacou esta filosofia ao abordar a relação de Newey com os pilotos, sublinhando que o engenheiro valoriza todos os detalhes técnicos, incluindo o impacto físico do piloto no desempenho do carro. Esta abordagem poderá ajudar a explicar porque Nico Hülkenberg não chegou a ingressar na Red Bull em 2021, apesar de negociações nesse sentido, tendo Sergio Perez sido a escolha final.

Damon Hill afirmou no podcast ‘The Undercut’: “Se ele pudesse desenhar pilotos, já o teria feito. Lembro-me de uma vez ele falar sobre o Hulkenberg, perguntei-lhe ‘o que achas do Hulkenberg?’ e ele disse ‘ele é bastante bom, o problema é que é demasiado grande da cintura para cima’. Por outras palavras, ele estava a ter em conta o efeito no chassis da constituição física do piloto como sendo suficientemente negativo para anular qualquer benefício que ele trouxesse como piloto. Era realmente assim tão importante para ele [Newey], cada pequeno detalhe é calculado e qualquer peso extra acima da linha central do carro não é bom.”

Foto: MPSA