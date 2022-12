F1: Adrian Newey não está preocupado com menos tempo no túnel de vento | AutoSport

A Red Bull irá ter menos tempo no túnel de vento na próxima época, mas é algo que não preocupa muito Adrian Newey.

Newey voltou a desenhar um carro vencedor, sendo que o RB18 ter sido uma das suas melhores criações, mesmo em circunstâncias difíceis, olhando à luta renhida com a Mercedes em 2021, que afetou inevitavelmente o desenvolvimento do carro de 2022. Newey admitiu que o desenvolvimento do carro sofreu com a luta de 2021 e que a Red Bull se focou apenas em acertar no conceito fundamental, cujo desenvolvimento ficou limitado também pelo limite orçamental:

“Estatisticamente, o RB18 é o nosso melhor carro. Um carro de que nos podemos orgulhar muito. Com o limite orçamental, colocamos recursos na investigação e desenvolvimento do carro do ano passado, pelo que não colocamos tantos recursos no desenvolvimento do carro novo para os novos regulamentos. Para este ano, concentrámo-nos em tentar acertar os fundamentos”, continuou o chefe técnico da Red Bull Racing. “O carro tinha definitivamente alguns pontos fracos durante a primeira metade da temporada, mas reduzimos esses pontos fracos e certamente que na segunda metade tínhamos um pacote totalmente competitivo”, explicou Newey.

O RB 18 é uma excelente plataforma para começar 2023, ano em que a equipa vai ter menos tempo de túnel de vento, motivado pela sua posição no campeonato e pela infração do limite orçamental. Mas Newey não se mostrou muito preocupado: “Se formos realmente inteligentes e apostarmos sempre nas coisas certas, então não faz muita diferença”, disse ele.