F1, Adrian Newey: “Max Verstappen contra Fernando Alonso seria interessante” | AutoSport

Adrian Newey gostaria de ver uma dupla explosiva na F1. Uma mistura de juventude com experiência. E quando deu exemplos de uma dupla de colegas de equipa que poderia ser interessante, não poupou na imaginação.

Newey considera que uma dupla Max Verstappen / Fernando Alonso seria muito interessante. A mistura de juventude e experiência, com dois pilotos muito talentosos, seria certamente algo interessante de assistir, assim como uma reedição da dupla Alonso /Lewis Hamilton:

“Seria interessante ter uma dupla de um veterano número um e um mais jovem. Por exemplo, Fernando é um dos competidores mais formidáveis da história e talvez notório por não se dar muito bem com os seus companheiros de equipa, digamos”, disse o engenheiro ao Beyond The Grid. “Max contra Fernando, ou Lewis contra Fernando novamente, seria interessante ver Fernando, com toda a experiência que ele tem agora, se ele seria diferente do piloto que ele era em 2007 com a McLaren. Acho que ele seria diferente, porque parece que ele suavizou essa postura.”