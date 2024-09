F1: Adrian Newey inicia um novo capítulo com a Aston Martin

Pensa-se que Adrian Newey assinou um contrato no valor de cerca de 30 milhões de libras por ano, com um compromisso previsto de cinco anos, ao mesmo tempo que foi confirmado, também, como acionista da equipa.

Adrian Newey terá pela frente o desafio de colocar a Aston Martin num novo patamar numa altura de redefinição das regras técnicas em 2026, a integração de unidades motrizes de fábrica da Honda, novos combustíveis da Aramco e com a ajuda do mais novo túnel de vento da equipa.

Para Lawrence Stroll, Presidente Executivo da Aston Martin Aramco Formula One Team, trata-se de “uma grande notícia. O Adrian é o melhor do mundo naquilo que faz e estou incrivelmente orgulhoso por se juntar à Aston Martin Aramco Formula One® Team. É a maior história desde que o nome Aston Martin regressou à disciplina e outra demonstração da nossa ambição de construir uma equipa de Fórmula 1 capaz de lutar por campeonatos mundiais. Assim que o Adrian ficou disponível, sabíamos que tínhamos de fazer isto acontecer. As nossas conversas iniciais confirmaram que havia um desejo comum de colaborar numa oportunidade única na vida. O Adrian é um piloto de corridas e uma das pessoas mais competitivas que já conheci. Quando viu o que construímos em Silverstone – o nosso incrível Campus de Tecnologia AMR, o talentoso grupo de pessoas que reunimos e o mais recente túnel de vento – compreendeu rapidamente o que tentamos alcançar. Estamos a falar a sério e ele também. Adrian partilha a nossa fome e ambição, acredita neste projeto e vai ajudar-nos a escrever o próximo capítulo da história da Aston Martin Aramco na Fórmula 1.”

