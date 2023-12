F1, Adrian Newey: Ferrari “fascina”, mas deixar Red Bull “seria como abandonar a família” | AutoSport

Adrian Newey terá para sempre o seu nome entre os mais influentes da Fórmula 1, sendo um dos responsáveis pelo desenvolvimento de monolugares vencedores, um deles o Red Bull RB19 que dominou por completo a temporada de 2023. O engenheiro britânico foi tentado no passado por trabalhar na Ferrari, mas acabou sempre por se manter em equipas com base no Reino Unido. Mantendo-se a equipa italiana uma tentação para quem trabalha no desporto automóvel, a Red Bull é para Newey como uma família.

Newey deixou entender, em junho passado, que o tempo de parar pode estar para breve, mas continua à frente do departamento técnico da Red Bull, sendo uma “peça fundamental” a estrutura, como salientou Christian Horner depois de renovar o contrato com o engenheiro britânico.

Segundo o próprio Adrian Newey, “a Ferrari é uma marca mágica que, para ser sincero, provavelmente fascina toda a gente no mundo do automobilismo e que, se houver oportunidade, todos se sentem tentados a fazer parte”. O homem da Red Bull explicou no podcast ‘Formula for Success’, de David Coulthard e Eddie Jordan, que “já fui abordado e estive perto [de ingressar] três vezes. Uma delas na IndyCar, há muito tempo. É uma marca fantástica. Tem toda esta mística à sua volta”.

Sublinhando que a Ferrari é “efetivamente a equipa nacional italiana, com todos os prós e contras que daí advêm”, Adrian Newey esclareceu que “os contras são que, se não fizermos um bom trabalho, somos absolutamente repreendidos e criticados. É claro que, quem fizer um bom trabalho, será um herói nacional”.

Revelando que a ida para a Red Bull se deveu, em parte, a David Coulthard, Adrian Newey está no projeto da equipa austríaca “mais ou menos desde o início”. Por isso, “é uma equipa em que tenho estado muito envolvido no desenvolvimento da parte de engenharia e com a qual me sinto confortável. Todos sabemos como trabalhamos. Mudar agora – não estou a dizer que nunca mudaria, nunca se deve dizer isso – seria como abandonar a família. Porque é nisso que nos estamos a tornar”, disse o engenheiro.

Foto: Ryan Pierse/Getty Images/Red Bull Content Pool