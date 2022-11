F1, Adrian Newey: “Estes regulamentos permitem muita liberdade em algumas áreas” | AutoSport

Adrian Newey, o génio da Red Bull que voltou a criar um carro vencedor, está mais convencido das potencialidades deste novo regulamento. O britânico, um dos mais críticos do novo regulamento por ser demasiado restritivo, entretanto mudou de ideias.

O RB18 é o 13º carro vencedor que Adrian Newey desenhou, numa nova era em que inicialmente estava pouco convencido. Os novos regulamentos foram pensados para permitir melhores corridas e para evitar gastos extremos e Newey achava-os demasiado restritivos, sem margem para criar algo diferente. Ora Newey reconheceu o erro e admite agora que há áreas onde as equipas têm mais liberdade:

“Quando li as regras pela primeira vez há dois anos, fiquei realmente frustrado”, disse ele. “Pareciam extremamente restritivas. Tenho de admitir que mudei de ideias. O chassis e a asa dianteira estão numa janela muito estreita, mas depois há áreas com uma liberdade surpreendente. Estas incluem os sidepods e o fundo do carro. As diferentes formas dos sidepods são também fáceis de distinguir para os fãs, o que é uma coisa boa”.

A variabilidade nas apostas das equipas nos conceitos dos flancos é a prova para Newey que há algo melhor a caminho:

“Significa que nenhum de nós está absolutamente certo e que tem de haver algo melhor”, disse ele. “O Mercedes foi uma verdadeira surpresa. Tínhamos ignorado essa zona cinzenta e eles melhoraram ao longo do ano. Não tivemos tempo de olhar para o conceito Mercedes em pormenor. Sob um limite orçamental, já não podemos ter este luxo. Será o caso de todos copiarem o conceito quando este se tornar um sucesso duradouro. Nós continuaremos a desenvolver o nosso conceito porque o conhecemos melhor. Mas não me atrevo a dizer se o nosso caminho é o melhor. É bem possível que outra pessoa com uma ideia melhor esteja mesmo ao virar da esquina. Lembrem-se do difusor duplo. Essa zona cinzenta sempre existiu. Simplesmente não foi descoberta”.

O génio britânico admitiu também que esta nova era é entusiasmante e que há ainda muita aprendizagem pela frente, mas que não esperava distâncias tão curtas entre as equipas:

“No início, nós e a Ferrari, havia duas equipas ao mesmo nível, e no final da época a Mercedes estava a ficar mais forte. Para ser honesto, estava à espera de diferenças maiores”.