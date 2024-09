F1: Adrian Newey assume que Aston Martin capacidade para vencer mundial

Foi confirmado hoje que Adrian Newey vai juntar-se à Aston Martin antes da temporada de 2026, após deixar a Red Bull no final do corrente ano, salientando que a equipa britânica tem todas as peças para se discutir e conquistar o título mundial de Fórmula 1.

Newey, que ajudou a Red Bull a conquistar 13 campeonatos do mundo durante quase duas décadas, é amplamente considerado uma das figuras mais influentes na conceção moderna de monolugares de F1 e a sua decisão de mudar para a Aston Martin surge após a especulação de uma potencial mudança para a Ferrari, embora tenha acabado por escolher a ambiciosa equipa britânica.

A Aston Martin tem feito progressos recentemente sob a alçada de Lawrence Stroll, e a chegada de Newey, com a introdução de novos regulamentos técnicos para os chassis e unidades motrizes em 2026, pode representar um momento crucial para a equipa.

Adrian Newey afirmou estar “entusiasmado por me juntar à equipa de Fórmula 1 da Aston Martin Aramco. Fiquei extremamente inspirado e impressionado com a paixão e o compromisso que Lawrence traz para tudo em que está envolvido. O Lawrence está determinado a criar uma equipa campeã do mundo. Ele é o único proprietário maioritário de uma equipa ativamente envolvido na disciplina. O seu empenho é demonstrado no desenvolvimento do novo Campus Tecnológico da AMR e do túnel de vento em Silverstone, que não só são topo de gama como têm uma disposição que cria um ótimo ambiente para trabalhar. Com grandes parceiros como a Honda e a Aramco, têm todas as peças-chave da infraestrutura necessária para fazer da Aston Martin uma equipa vencedora do campeonato mundial e estou ansioso por ajudar a atingir esse objetivo”.