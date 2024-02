F1: Adrian Newey admite ter ficado desiludido com primeiro rascunho do regulamento técnico atual | AutoSport

Adrian Newey voltou a criar carros vencedores para a Red Bull, foi um dos mais críticos do novo regulamento técnico por ser demasiado restritivo, entretanto mudou de ideias, mas admite agora ter ficado “desiludido” com o primeiro rascunho que viu.

Os novos regulamentos foram pensados para permitir melhores corridas e para evitar custos extremos, mas Newey considerou-os demasiado restritivos, sem margem para criar algo diferente, tendo mudado de opinião ao longo do tempo, percebendo que que há áreas onde as equipas têm mais liberdade do que teria sido proposto pela primeira vez.

“Tenho de admitir que fiquei bastante desiludido quando vi o primeiro projeto dos regulamentos que iriam entrar em vigor em 2020”, disse Newey ao Autosport britânico. “Pareciam muito restritivos. As outras equipas sentiram o mesmo, por isso conseguimos que algumas das restrições fossem atenuadas”.

O diretor da Red Bull salientou que “com estas restrições em mente, começámos a abordar com os pormenores. E, de repente, havia muito mais espaço para interpretação”, acrescentando que “isso verificou-se no início do ano passado, quando as equipas apresentaram uma variedade de soluções visualmente muito diferentes”.

Com nova mudança no regulamento técnico para acompanhar as novas unidades motrizes, Adrian Newey admite que “pessoalmente, gosto de mudanças de regras porque oferecem a oportunidade de abrir novos caminhos, desde que sejam mudanças de regras criativas. Ainda não se sabe onde estaremos em 2026. Por isso, gosto da oportunidade de olhar para as coisas de uma nova perspetiva e ponto de vista”.

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/Red Bull Content Pool