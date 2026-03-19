F1: Adrian Newey à procura de um chefe de equipa para a Aston Martin?

O arranque de temporada da Aston Martin em 2026 tem sido marcado por dificuldades profundas, com sinais de instabilidade interna a emergirem em Silverstone. Nos bastidores, surgem indicações de que Adrian Newey poderá estar a ponderar mudanças estruturais na liderança da equipa. Newey poderá estar à procura de alguém… para o substituir.

Depois de assumir o cargo de chefe de equipa, numa decisão considerada arriscada, Newey enfrenta um início de época complicado, com o AMR26 a revelar sérios problemas de competitividade e fiabilidade. As primeiras corridas, na Austrália e na China, evidenciaram limitações significativas, com Fernando Alonso e Lance Stroll a lutarem nas últimas posições, condicionados por vibrações intensas e falhas associadas à unidade de potência Honda.

Perante este cenário, cresce a possibilidade de Newey procurar regressar a um papel mais técnico, focado exclusivamente no desenvolvimento do monolugar, deixando a gestão da equipa para outro responsável. Segundo várias informações, o engenheiro britânico estará a avaliar potenciais substitutos.

Entre os nomes apontados surgem figuras de peso como Gianpiero Lambiase, Jonathan Wheatley ou Mattia Binotto, embora todos estejam atualmente vinculados contratualmente às respetivas equipas, tornando essas opções pouco viáveis a curto prazo.

Alternativas mais realistas passam por perfis experientes e disponíveis no mercado, como Andreas Seidl ou Martin Whitmarsh, ambos com historial na liderança de estruturas de Fórmula 1. Há ainda referências mais especulativas, como a possibilidade de Christian Horner, embora esse cenário seja considerado improvável.

A Aston Martin enfrenta, assim, um momento decisivo, necessitando de respostas rápidas para inverter o rumo de uma temporada que começou de forma preocupante.

Não é um cenário surpreendente. Quando Newey assumiu o leme da equipa, dissemos que a exigência de um chefe de equipa é grande e que o britânico iria dispersar demasiado. Newey tornou-se numa lenda da F1 graças ao seu trabalho técnico e a pasta da liderança da equipa seria apenas uma forma de o distrair do que faz melhor. A confirmarem-se os rumores, é uma decisão sensata que apenas vem corrigir um erro que era evidente. Resta saber quem poderá seguir na liderança da equipa. A Aston Martin precisa de um nome forte e de um rumo o quanto antes.