F1, Adrian Newey, a decisão no outono: “é esse o objetivo”

Adrian Newey revelou que tem de decidir até ao inverno sobre o que vai fazer a seguir. Desde maio que se sabe da partida de Newey da Red Bull no final de 2024 após duas décadas em Milton Keynes.

Os rumores quanto ao seu futuro continuam a circular, e quando questionado, numa entrevista à Sky Sports esta semana sobre o que se segue: “Não sei. De momento, continuo a trabalhar no RB17, o nosso carro de pista, e depois estou a tirar algum tempo de folga. Na semana passada, tirámos sete dias e tivemos sorte com o tempo, obviamente, e demos a volta à costa sul com os nossos cães num velho Aston Martin DB6, o que foi muito divertido.” Questionado sobre se será tomada uma decisão no outono ou no inverno, acrescentou: “Sim, é certamente esse o objetivo. Newey estará envolvido no projeto do RB17 – que deverá estrear no próximo Festival de Velocidade de Goodwood – até que esteja concluído, enquanto também deverá participar em corridas de F1 específicas para apoiar a Red Bull nas pistas até ao final da atual campanha.