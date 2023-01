F1: Adrián Fernández avisa Pérez que tem de “dar um grande passo” | AutoSport

O antigo ‘manager’ de Sergio Pérez, Adrián Fernández, deixou um aviso ao piloto da Red Bull, que na sua opinião terá de melhorar os seus desempenhos para tentar ir de encontro às expectativas da equipa.

Apesar de Fernández reconhecer que Pérez está numa boa forma, “o problema é que Verstappen está ao seu lado. Checo é um excelente piloto e agora muito experiente, mas agora tem de descobrir o que Max faz de diferente”.

Para o antigo piloto e ‘manager’ de Pérez, “Max compete há algum tempo com a Red Bull e a equipa é construída à sua volta. Considerando isto, Checo não está certamente mal e provavelmente, a fazer exatamente o que a equipa quer que faça, mas em breve terá de meter mais uma velocidade. E penso que ele também sabe disso. A Red Bull foi muito forte no ano passado, mas se os adversários estiverem mais próximos na próxima época, será ainda mais importante para a equipa ter dois pilotos na frente”.

Pérez tem de se tornar mais consistente em corrida, considera Adrián Fernández. “Max está a um nível diferente. É do calibre de Senna, Schumacher e Hamilton. Acredito na capacidade de Checo, mas para chegar a esse nível, terá de dar um grande passo. […] Veja-se Valtteri Bottas. Passou anos no melhor carro, mas não se tornou campeão. A diferença entre ele e Lewis? Consistência. Isso é o que torna os campeões tão especiais”.