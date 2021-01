F1: Adiamento da primeira prova cada vez mais certo

Depois da Fórmula E, é a vez da F1. Parece cada vez mais certo o adiamento da primeira prova do ano e Melbourne não deverá receber a prova inaugural da época 2021.

O Motorsport.com veiculou que, devido às restrições de viagem rigorosas na Austrália e aos casos Covid-19 em ascensão, com uma nova estirpe do vírus identificada, Melbourne poderá passar para o final do ano. Notícias oficiais sobre o adiamento deverão chegar antes do final de Janeiro.

Uma das principais dificuldades é que o pessoal da Fórmula 1 teria de fazer uma quarentena de 14 dias à chegada à Austrália ao abrigo da legislação atual, ou viajar para o país através de voos charter e operar dentro de uma “biosfera” como o fizeram em Abu Dhabi – qualquer um dos quais apresenta obstáculos logísticos e financeiros significativos.

O Grande Prémio do Bahrein, agendado para 28 de Março, que deveria ser a segunda corrida da nova temporada, parece agora que será a primeira. Os bilhetes estão à venda para esse evento, mas nenhum foi disponibilizado para o Grande Prémio da Austrália.