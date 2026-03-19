F1: Adelaide foi apresentada como hipótese para substituir as provas do Médio Oriente
O Governo do Sul da Austrália tentou trazer de volta a Fórmula 1 às ruas de Adelaide, aproveitando o cancelamento dos Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita. A proposta surgiu como uma solução de emergência para preencher o calendário, mas acabou por ser rejeitada.
O “Premier” sul-australiano, Peter Malinauskas, revelou que contactou diretamente o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, assim que se tornou evidente que as provas no Médio Oriente não se realizariam devido ao conflito na região. A ideia passava por organizar rapidamente uma corrida em Adelaide, cidade com tradição histórica na modalidade.
Apesar da disponibilidade demonstrada pelas autoridades locais, a Fórmula 1 optou por não avançar com qualquer substituição. A decisão foi motivada sobretudo por constrangimentos logísticos, nomeadamente a dificuldade em transportar equipas e equipamentos de forma célere a partir da Ásia, bem como pela falta de homologação atual do circuito citadino de Adelaide para receber uma prova moderna da categoria.
Ainda assim, a tentativa foi considerada credível nos bastidores, com responsáveis próximos do processo a reconhecerem que a proposta reuniu condições relevantes, embora insuficientes para superar os desafios operacionais.
Para já, o calendário mantém-se reduzido, sem corridas de substituição, afetando também categorias de suporte como a Fórmula 2 e a F1 Academy. No entanto, permanece em aberto a possibilidade de reagendamento das provas canceladas numa fase posterior da temporada, embora tal cenário implique igualmente dificuldades logísticas significativas.
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