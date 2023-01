F1, Adam Baker (Audi): “desempenho do piloto é uma prioridade”, não a nacionalidade | AutoSport

Ainda a Audi não tinha oficializado a decisão de entrar na Fórmula 1 em 2026 e o responsável do grupo Volkswagen, que detém a marca germânica, admitia gostar de ver um piloto alemão na equipa. Sendo extremamente complicado fazer futurologia quanto aos contratos dos pilotos e apostar quem estará sequer na grelha da F1 nesse ano, tendo em conta todas as mudanças a que temos assistidos ultimamente, algumas delas completas surpresas, Adam Baker, CEO da Audi Formula Racing, salientou numa entrevista concedida à Deutsche Presse-Agentur (dpa) que o importante será o desempenho de cada piloto e não a sua nacionalidade.

Depois de Ralf Schumacher vir a público dizer que Mick Schumacher na Audi em 2026 “faria sentido, para Mick e para a Audi”, Baker salientou que “[Um piloto alemão] certamente seria atraente, mas para nós o desempenho do piloto é a prioridade”, deixando claro que ainda é cedo para decidir os pilotos para o projeto. “Ainda nem sequer se discute os pilotos para 2024, pelo que é muito difícil dizer como se desenvolverá o mercado de pilotos para 2026”, enfatizou o responsável pelo projeto da F1 da Audi.

Como demos conta anteriormente, a vontade dos homens da marca de Ingolstadt é de serem competitivos num curto espaço de tempo após a sua entrada na Fórmula 1, tendo a esperança de “competir por vitórias no terceiro ano”, como frisou Adam Baker.