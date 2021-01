F1 acredita na tecnologia híbrida como futuro

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, acredita que a Fórmula 1 pode provar que a tecnologia híbrida tem um grande futuro. Estas declarações do novo CEO chegam na sequência do apelo do CEO da Fórmula E, Alejandro Agag, para que as séries se juntassem – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

Apesar do apelo do CEO da Fórmula E, Domenicali acredita que a tecnologia híbrida utilizada na Fórmula 1 tem aplicações nos carros de estrada. À Sky Sports F1, Domenicali afirmou: “Acho que a Fórmula 1 tem um grande futuro e pode mostrar que não é só a eletrificação que é o futuro do mundo automobilístico. Acho que a hibridização é um bom caminho e terá um grande futuro”.

Mas, Domenicali também sabe que os custos atuais da Fórmula 1 e da produção de unidades motrizes estão elevados. Para o italiano, para além da tecnologia, também se deve olhar para os custos de desenvolvimento. Assim, Domenicali afirma que “não é possível que as unidades da Fórmula 1 custem mais do que atualmente. Um dos objetivos é tentar falar com os fabricantes e tentar antecipar os novos regulamentos de motores”.

“Por fim, temos de fazer com que esta tecnologia híbrida seja relevante para os carros de estrada”, finalizou Domenicali.