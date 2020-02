F1: Acordo entre Red Bull e Honda difícil

A Red Bull está a tentar convencer a Honda a ficar para lá de 2021 na F1 mas o acordo não deverá ser fácil de atingir.

A Honda começou as conversas com a equipa austríaca, mas há um problema no horizonte… a electrificação da indústria automóvel. São cada vez mais os governos a aprovar leis que estão a obrigar os construtores de automóveis a apostar nos elétricos, algo que comporta um investimento elevado. E é esse o principal motivo pelo qual a Honda ainda não se comprometeu com a Red Bull.

A marca nipónica está a avaliar os efeitos da eletrificação na sua estrutura e os custos que tal irá implicar no futuro. Em declarações ao motorsport.com, Masashi Yamamoto, diretor da Honda na F1 explicou a situação:

“Estamos em conversações com a Red Bull sobre a continuação após 2021. Mas outra coisa que devemos considerar é que toda a indústria automóvel está a enfrentar uma situação muito difícil por causa da eletrificação. Muitas empresas precisam investir muito, então precisamos pensar sobre o lado dos negócios e a eficiência com que podemos executar o programa. Essa é a questão.”

“Nós nem sabemos que tecnologia teremos nos próximos 10 anos na indústria automóvel”, disse ele. “Há muita regulamentação estúpida acontecendo. Vamos matar a indústria na Europa. É absolutamente estúpido.

A Honda não escondeu que tem interesse pela Fórmula E mas mantém, para já, o foco na F1:

“Obviamente, estamos interessados ​​ e estamos a recolher informações. Mas, de momento, estamos focados apenas na F1 e não temos nenhum plano para participar da Fórmula E. Temos que nos concentrar na F1.”