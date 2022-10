F1: Acordo entre Porsche e Williams a caminho? | AutoSport

No documento lançado na semana passada, depois da reunião do Conselho Mundial da FIA, pudemos ler que a Porsche mantém o interesse na F1 e que continua as conversações com algumas equipas com vista à sua entrada na competição em 2026. O anúncio poderá acontecer em breve com uma surpresa.

Estamos já no final de 2022 e para preparar uma estrutura para 2026 que seja minimamente competitiva, é preciso começar já os trabalhos e a Porsche sabe que não pode perder muito mais tempo. O falhanço das negociações com a Red Bull não diminuiu a vontade do construtor alemão em entrar no Grande Circo e surgiram alguns rumores de que um acordo entre a Porsche e a Williams pode estar iminente.

Segundo algumas publicações, pode estar em cima da mesa uma proposta da Porsche para aquisição de 50% da Williams, com o fabricante alemão a fornecer motores a partir de 2026. O anúncio poderá ser feito no GP do México. No entanto, neste momento, é apenas um rumor devendo ser encarado com algumas cautelas.

Para a Porsche seria um passo lógico, pois a Williams já foi uma equipa de topo e a Dorilton tem investido muito na equipa que já tem pedigree na F1. Para a Williams poderia ser um grande passo rumo ao topo da classificação. Mas sem confirmação do negócio, é apenas mais um dos muitos rumores à volta da Porsche