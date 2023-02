F1: Acordo com o Tottenham Hotspur visa encontrar novos talentos | AutoSport

A Fórmula 1 acordou uma parceria estratégica de 15 anos com o clube de futebol da Premier League Tottenham Hotspur que assistirá à criação da primeira pista de karting elétrico em pista coberta e a mais longa pista coberta de Londres por baixo do Estádio Tottenham Hotspur.

As instalações de alta tecnologia do estádio, únicas do género na Europa, abrirão no final deste ano com pistas separadas para adultos e juniores, ambas acreditadas pela Associação Nacional de Karting – tornando-o um potencial futuro local para corridas de campeonato nacional de karting. Com base por baixo da Bancada Sul do estádio, as instalações incluirão também atividades interativas de desporto motorizado e pontos de venda de comida e bebidas.

Juntos, a Fórmula 1 e Tottenham Hotspur desenvolverão um novo programa de academia de pilotos que visa encontrar mais talentos dos desportos motorizados e ajudar a identificar a próxima geração de pilotos de F1. A Fórmula 1 e o Clube irão realizar atividades educacionais para as escolas, de modo a envolver os jovens locais no desporto motorizado e apresentar oportunidades de carreira e percursos em áreas como a engenharia e o desenvolvimento de software.

Além disso, um foco chave da parceria será criar oportunidades de aprendizagem e carreira para jovens locais e trazer maior diversidade à indústria do desporto automóvel, particularmente para mulheres e grupos sub-representados.

Como parte da parceria, a F1 também colaborará com Tottenham Hotspur em iniciativas de sustentabilidade que promovam a responsabilidade ambiental. O compromisso da Fórmula 1 de ser neutra em carbono até 2030, alinha-se estreitamente com os objetivos do Tottenham Hotspur, como signatário do Quadro de Ação para o Clima da ONU relativa ao desporto “Race to Zero”, de reduzir para metade as suas emissões de gases com efeito de estufa até 2030 e tornar-se neutro em emissões carbono até 2040.