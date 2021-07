F1: Acordo alcançado para as corridas de qualificação | AutoSport

Conforme informamos no início da semana, 3 equipas e a FIA não se entendiam em relação às corridas sprint de qualificação. Em causa estavam as embreagens, que segundo a Alpine, Aston Martin e McLaren, poderiam não aguentar todas as sessões e como os carros entrarão um dia mais cedo que o normal em parc fermé, as equipas não podem substituir este componente.

“Estas embreagens foram construídas para um propósito diferente. Precisam de novos calços e manutenção após 300 quilómetros. Se tivéssemos sabido antes da época o que esperar, teríamos construído outras embreagens. Se tivéssemos de competir todo o fim-de-semana com uma embreagem sem a refrescar, não podemos garantir que irá durar. Se a FIA não ceder, talvez tenhamos de faltar a uma sessão de treino”, adiantava Andy Stevenson, Team Manager da Aston Martin, ao “Auto Motor und Sport”

Segundo Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Aston Martin, a situação já foi esclarecida com a FIA e as equipas poderão trocar o componente, num processo idêntico ao de um acidente.

“Temos de apresentar a embreagem de substituição com os discos de carbono maquinados à FIA antes do fim de semana. Quando tirarmos a primeira embreagem do carro, será verificado se a sua estrutura é idêntica à da peça suplente. Será tratado como um caso de após um acidente”, citado pelo Auto Motor und Sport.

Assim sendo, a hipótese de alguma equipa faltar aos treinos livres devido a este imbróglio, está para já afastada.