F1: ACM garante futuro do Mónaco no calendário | AutoSport

O Automobile Club de Monaco fez saber que o futuro do GP do Mónaco no calendário da F1 está garantido. Michel Boeri, presidente do ACM, confirmou que a mítica prova se irá manter na agenda do Grande Circo a médio prazo, com um novo contrato a ser assinado em breve.

“Foi sugerido que as exigências da Liberty Media eram demasiado excessivas para o Mónaco e que o Grande Prémio não seria mais realizado”, disse Boeri, citado pela AutoHebdo. “Isso não é verdade. Ainda estamos em conversações com eles e devemos agora concretizá-las através da assinatura de um contrato. Posso garantir-vos que depois de 2022 o Grande Prémio continuará a realizar-se. Não sei se o contrato terá a duração de três ou cinco anos, mas isso é um pormenor”.