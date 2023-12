F1: Acidente na Austrália entre os dois Alpine foi um momento “duro”, diz Pierre Gasly | AutoSport

Ainda na terceira corrida da temporada, o mesmo número de provas de Pierre Gasly pela nova equipa, e a Alpine perdeu uma boa oportunidade para poder somar bons pontos para o seu objetivo. Gasly era o quinto classificado e estava a fazer uma grande corrida, enquanto Esteban Ocon lutava pelos pontos. Um desentendimento entre ambos no último recomeço de uma corrida louca, levou a que o resultado fosse inglório para a equipa francesa, com a desistência de ambos após colisão dos dois pilotos franceses.

Para a Alpine acabou por ser um resultado para esquecer, apesar dos sinais francamente positivos durante a corrida. Gasly esteve na discussão pelo quarto lugar, tendo sido depois ultrapassado por Carlos Sainz e tentava responder ao adversário espanhol na fase final da corrida, quando no recomeço da corrida após uma situação de bandeira vermelha, os dois pilotos da Alpine colidem e ficam por ali, sem somarem pontos.

Recordando esse momento, Pierre Gasly explicou que “honestamente, foi duro. No voo de regresso a casa, estava triste porque, para mim, era a terceira ou quarta corrida da época com a equipa, e estava a lutar com a Ferrari, com a Mercedes”. O piloto francês sublinhou num episódio do podcast ‘Beyond the Grid’ que “tinha o pódio à vista, com o Lewis [Hamilton] e o Fernando [Alonso] a alguns segundos. Era um grande resultado e iria iniciar a época no rumo certo”. Sair da Austrália sem qualquer ponto, “depois de todo o trabalho e esforço”, para Gasly foi “o pior cenário possível com os dois carros no muro”.

A começar a temporada na sua nova equipa, o incidente veio em pior altura para Pierre Gasly, tendo que explicar em Paris, ao responsável de então da Alpine, Laurent Rossi, qual era a sua visão do episódio. “Tenho a minha opinião e foi um incidente de corrida”, disse o piloto francês. “Foi uma grande pena que ambos tenhamos acabado daquela forma. Perdi muito mais do que ele [Esteban Ocon] naquele dia com o quinto lugar, que estava em jogo, mas se tivesse sido qualquer outra pessoa, teria sido praticamente a mesma coisa. Falámos sobre o assunto. Fomos a Paris e tivemos uma conversa com Laurent Rossi. Ele [Ocon] tinha a sua opinião, eu tinha a minha”.

Gasly recorda que “no final seguimos em frente, apertamos as mãos. Concordamos, entre colegas de equipa, que tínhamos de dar um pouco mais de margem”.

Depois do incidente e de se explicarem, os pilotos concentraram-se “no trabalho que tínhamos pela frente para tirar o melhor partido nas corridas seguintes”, afirmou Gasly.