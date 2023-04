F1: Acidente entre os pilotos da Alpine não prejudicou plano de desenvolvimento | AutoSport

O diretor técnico da Alpine confirmou que o plano de desenvolvimento programado para esta temporada não foi prejudicado pelo acidente entre ambos os carros gauleses no Grande Prémio da Austrália.

Apesar do limite orçamental e de algum receio que fosse necessário atrasar a entrada de alguns novos componentes para permitir a produção de peças sobressalentes para cobrir os danos nos dois monolugares, Matt Harman esclareceu que a Alpine foi capaz de dar a volta à situação.

“Tivemos de gerir cuidadosamente essa situação e todos nos unimos rapidamente e reagimos extremamente bem durante a pausa na primavera para recuperar”, contou o responsável da Alpine. “Tenho o prazer de dizer que não houve impacto no nosso plano de desenvolvimento e estratégia, o que se deve ao trabalho árduo e incansável de ambas as fábricas. Ambos os carros estão bem preparados e prontos para Baku”.

Sobre as novidades que a equipa francesa vai apresentar na capital azeri, estão um “novo fundo […] entre outros elementos aerodinâmicos e mecânicos. Depois temos um novo desenvolvimento para a corrida seguinte em Miami e algo mais para Imola”. Harman confidenciou na antevisão do Grande Prémio do Azerbaijão que estão “mais atuações planeadas para a maioria dos eventos. A curto prazo, o que temos para Baku, Miami e Imola é um passo em frente razoável – embora não tão significativo como o especulado pelos media nas últimas semanas – e é importante mantermos este ritmo agressivo de desenvolvimento se quisermos continuar a avançar em direção às nossas expectativas de desempenho”.