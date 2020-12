F1: Acidente de Romain Grosejan motiva alterações às proteções para o GP de Sakhir

Como habitualmente depois de um acidente, as proteções foram alvo de nova avaliação e foram feitas alterações, para ao GP de Sakhir.

A mudança mais significativa é a adição de pneus e de uma cinta de segurança à barreira na zona onde Romain Grosjean teve o seu acidente, reduzindo as hipóteses de repetição do tipo de impacto que sofreu.

A FIA afirmou o seguinte: “Após uma revisão do recente evento do Campeonato Mundial de Fórmula Um do Bahrein com o Diretor de Corrida de F1 da FIA, o Inspetor do Circuito da FIA e o Departamento de Segurança da FIA, as seguintes alterações serão feitas no Circuito Internacional do Bahrain antes de próximo Grande Prémio de Sakhir deste fim de semana.“

“Duas filas de pneus com cinta de segurança serão instaladas no lado direito entre as curvas 3 e 4.”

“A barreira de pneus no lado direito da curva 9 será estendida e aumentada em profundidade para quatro filas de pneus com cinta de segurança.“

“O limitador direito entre as curvas 8 e 9 será removido para reduzir o risco de um carro levantar voo, enquanto o layout do circuito externo for usado.“

“Essas mudanças estão de acordo com o Artigo 5 das condições de emissão da Licença de Circuito FIA e, como tal, a licença FIA Grau 1 atual para todas as configurações do circuito Internacional de Bahrain permanece válida.”