F1, Achille Varzi: O piloto que nunca errava…

Achille Varzi foi um dos maiores pilotos de todos os tempos. AdversÃ¡rio de Nuvolari, Caracciola e Rosemeyer, deixou a sua marca na histÃ³ria do automobilismo.

Filho de um rico industrial tÃªxtil do Norte de ItÃ¡lia, Achille estreou-se muito cedo nas motos, seguindo o exemplo do seu irmÃ£o mais velho, Angelo. Protagonista das lutas pelas primeiras posiÃ§Ãµes, iniciou a sua carreira nos automÃ³veis em 1928, com o mesmo sucesso obtido com motos como as Bianchi e Moto Guzzi oficiais. Piloto das equipas de fÃ¡brica da Bugatti, Auto Union e Alfa Romeo, Varzi era um “estilista” da conduÃ§Ã£o: perfeito, composto, velocÃ­ssimo, eficaz, o seu talento natural para as quatro rodas era ainda maior que com as motos.

ImpecÃ¡vel nas toilettes que escolhia para as provas, os seus duelos com Tazio Nuvolari foram antolÃ³gicos, empolgantes para os milhares de tifosi que entÃ£o corriam Ã s estradas onde as provas eram realizadas. A carreira de Varzi, contudo, acabou de forma trÃ¡gica, tal como o Homem. Irreverente, nÃ£o se importou nem um milÃ­metro em “trair” a ItÃ¡lia, quando passou para a Auto Union. Nessa altura, conheceu durante o GP da Alemanha uma mulher, esposa de um seu rival e ambos se apaixonaram.

Esta relaÃ§Ã£o foi afastando Achille das corridas, de forma insensÃ­vel. No ano seguinte, sem aguentar a pressÃ£o que era nessa altura viver com uma mulher casada, comeÃ§ou a consumir morfina. Era o declÃ­nio, quando estava a atingir o auge. A espiral da droga aumentou nos anos seguintes, o seu carÃ¡cter tornou-se violento. Recuperou por milagre, em 1946 e, nos dois anos seguintes correu na Alfa Romeo. SÃ³ cometeu dois erros de pilotagem, um deles fatal, durante o GP da SuÃ­Ã§a, em Bermgarten. Nesse fim-de-semana morreram outros dois pilotos nessa pista.