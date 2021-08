OPINIÃO F1: Achávamos nós que o GP dos EUA de 2005 tinha sido estranho… | AutoSport

“Money talks”, disse Lewis Hamilton, nós acrescentamos “bullshit walks”, uma expressão inglesa que espelha bem o que foi o domingo do GP da Bélgica de F1. Achávamos nós que o GP dos EUA de 2005 em Indianapolis tinha sido a ‘coisa’ mais bizarra da história da F1. Afinal, como diz um amigo, “havia ostras…”

Claro que há aqui muito pontos de vista por onde pegar, desde os espectadores, que sofreram com horas e horas à (muita) chuva, para verem depois um par de voltas dos Fórmula 1 atrás do Safety Car, e pior que isso, uma classificação final, um vencedor e um pódio.

A qualificação foi mesmo o ponto alto do fim de semana, mas o que mais impressiona é os responsáveis da Fórmula 1 passarem tantas horas a olhar para os regulamentos, e esquecer por completo o bom senso.

Nas próximas horas e dias vamos ler todo o tipo de opiniões, mas o que os responsáveis da F1 deviam fazer agora era olhar bem para o que os adeptos estão a escrever um pouco por todo o lado nas redes sociais.

Descontando os habituais ‘extremismos’ e os que só olham para as questões do ponto de vista que dá mais jeito às suas cores, tal como sucede em grande percentagem no futebol, boa parte dos adeptos entendem que não podia haver uma classificação extrapolada desta ‘corrida’.

Como é que alguém pode achar razoável entregar pontos tendo em conta o que se passou no domingo em Spa.

A primeira bola a sair do saco deve ser o dinheiro devolvido aos adeptos, ou pelo menos boa parte dele.

Ou então, um bom desconto para a corrida do próximo ano ou algo assim. Alguma coisa terá de ser feita para atenuar o ‘desgosto’ dos adeptos que lá estiveram…

Aquelas duas voltas a que todos assistimos devem ter sido das coisas mais cínicas que alguma vez vi na F1.

E já vi muitas.

Quero aqui deixar perfeitamente claro que, ao contrário do que muita gente alega nas redes sociais, não podia haver corrida naquelas condições. Como ouvi um piloto dizer, a alta velocidade rodar de olhos fechados ou abertos não faria diferença nenhuma, pois não se via nada.

É verdade que no passado já se competiu com condições semelhantes, mas é errado dar isso como exemplo, porque o que esteve mal na altura é que também não deviam ter corrido. Por acaso não houve, mas se tivessem existido acidentes graves? Muitos dizem que hoje em dia a F1 é um “conjunto de mariquinhas”, mas a esses só respondo “dizem isso, porque não são vocês que lá estão”. E para os que dizem “ganham para isso”, respondo-lhes que dinheiro nenhum vale uma vida…

Depois de tudo o que se tem visto em Spa nos últimos anos e mesmo neste fim de semana seria de uma enorme irresponsabilidade deixá-los correr. E quem não entender isto…