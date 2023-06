F1: Acesso à grelha de partida poderá ser limitado | AutoSport

A FIA vai limitar o acesso à grelha de partida para evitar cenas como as que se viram no GP de Espanha, no Circuito da Catalunha.

Além do pessoal das equipas na grelha de partida e dos responsáveis pelos campeonatos sancionados pela FIA, celebridades, convidados e os membros dos meios de comunicação social internacionais são autorizados, em número limitado, a marcar presença na pista. Mas a FIA não gostou de ver alguns convidados, incluindo o futebolista brasileiro Neymar, à beira da relva na reta principal, quando a volta de formação para o GP de Espanha começou, numa altura em que apenas membros das equipas e da F1 deveriam estar presentes.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou: “Temos de tirar lições do incidente no Grande Prémio de Espanha. Stefano Domenicali [CEO da F1] garantiu à FIA que estão a ser tomadas medidas para garantir que o incidente não se repita. É um problema não só na Fórmula 1, mas também na Fórmula E, no Campeonato do Mundo de Resistência e noutras categorias, de acordo com as minhas experiências recentes, com demasiadas pessoas na grelha em alguns eventos. Não tenho dúvidas de que, em todos os casos, o promotor cumprirá os requisitos da FIA em matéria de proteção e segurança. É dever da FIA garantir um ambiente seguro para todos. A segurança no desporto automóvel é a principal prioridade da Federação”.

Assim, a FIA deverá limitar o número de pessoas na grelha de partida no futuro.