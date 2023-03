F1 Academy será prova de apoio da Fórmula 1 em 2024, garante Domenicali | AutoSport

A primeira temporada da nova competição 100% feminina vai arrancar em abril, mas apenas uma das seis rondas previstas para 2023 da F1 Academy vai ser realizada durante uma prova do mundial de Fórmula 1, algo que os responsáveis de ambas as competições prometem alterar para a próxima temporada.

O calendário de 2023 da F1 Academy é composto por seis provas, iniciando-se a nova série dedicada às pilotos no Red Bull Ring entre os dias 28 e 29 de abril e termina em Austin, no Circuito das Américas durante o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Esta é a única ronda da F1 Academy que servirá de corrida de apoio à F1, mas para 2024 Stefano Domenicali, CEO da F1, confirmou que “a F1 Academy estará no fim-de-semana de corridas com a Fórmula 1. Claro que não em todo o lado, mas isso fará parte do plano para promover a F1 Academy… isso é algo que estamos realmente interessados, que esperamos que seja o impulso certo para que cresça”.

Susie Wolff vai liderar a nova série, cujos pormenores do que acontecerá dentro e fora de pista serão conhecidos mais tarde. Em 2023, a F1 Academy visitará ainda Valência (5 a 7 de maio), Barcelona (17 a 21 de maio), Zandvoort (23 a 25 de junho), Monza (7 a 9 de julho) e Le Castellet (29 a 30 de julho), além das duas rondas acima referidas.