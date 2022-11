F1 Academy será a nova competição feminina | AutoSport

A Fórmula 1 anunciou a criação de uma nova competição feminina, designada de ‘F1 Academy’ e que terá início em 2023. A competição vai utilizar monolugares Fórmula 4 utilizando o chassis Tatuus T421 bem como um motor de 165 cavalos de potência fornecido pela Autotecnica. Será composta por cinco equipas, geridas pelas atuais estruturas da Fórmula 2 e Fórmula 3, enquanto a série no seu conjunto será gerida pelo CEO da F2 e F3 Bruno Michel.

Três pilotos por equipa constituirão uma grelha de 15 carros, sendo a primeira temporada 2023 composta por sete jornadas com três corridas distribuídas por cada fim de semana. O calendário será anunciado oportunamente, e é provável que inclua um fim de semana em conjunto com a Fórmula 1. Haverá também 15 dias de testes oficiais ao longo do ano.

“Todos devem ter a oportunidade de seguir os seus sonhos e alcançar o seu potencial e a Fórmula 1 quer garantir que estamos a fazer tudo o que podemos para criar maior diversidade e caminhos para este incrível desporto”, disse o CEO da F1, Stefano Domenicali. “É por isso que tenho o prazer de anunciar a ‘F1 Academy’ que irá dar às jovens pilotos a melhor oportunidade de realizarem as suas ambições através de um programa abrangente que apoia as suas carreiras e lhes dá tudo o que precisam para passarem à F3 e, esperemos, à F2 e depois ao auge, a Fórmula 1.

A competição receberá um apoio direto da Fórmula 1, que subsidiará cada carro com um orçamento de 150.000 euros (2,25 milhões de euros no total), enquanto as pilotos também cobrirão o mesmo montante, o que segundo a F1, “representa uma fração dos custos habituais de uma competição comparável”.

“Estou muito entusiasmado por lançar esta nova categoria”, disse Michel, responsável por mais uma competição. “A diversidade é extremamente importante no desporto motorizado, e com a ‘F1 Academy’ provaremos que as pilotos femininas têm o que é preciso para competir em níveis elevados”.

Bruno Michel aponta para nos próximos dois a três anos colocar as primeiras pilotos da ‘F1 Academy’ na Fórmula 3.

Formula 1 is delighted to announce the launch of the F1 Academy, an all-female driver category which aims to develop and prepare young female drivers to progress to higher levels of competition.



