F1: Acabar com as mantas de aquecimento poderá não ser fácil | AutoSport

A F1 está a tentar acabar com o uso das mantas de aquecimento e tem sido feito um esforço gradual para que tal aconteça. Mas acabar com as mantas de aquecimento pode ser um desafio maior do que o esperado. Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, deixou um aviso.

As dificuldades que os pilotos sentiram no teste da Pirelli em Austin, com as mantas de aquecimento a ficarem apenas nos 50ºC (contra os 70º deste ano). O começo dos stints foram complicados com pouca aderência e se a ideia era de acabar com o uso de mantas em 2024, essa ideia poderá ter de ser repensada:

“Em termos de pneus, é bastante difícil comparar porque fizemos um teste com os pneus mais duros em Austin a uma temperatura de manta mais baixa”, disse Shovlin, citado pela RaceFans. “O que temos este fim-de-semana, é muito semelhante ao que já corremos antes. Penso que o desafio de levar um carro tão rápido, tão potente, com tanto apoio aerodinâmico e fazer um pneu sem manta é incrivelmente difícil. É muito fácil olhar para a Fórmula 2 e dizer ‘bem, eles fazem-no’, mas as energias envolvidas são muito superiores- somos cerca de 20 segundos mais rápido em alguns circuitos – e esse desafio para a Pirelli é muito, muito difícil. Requer muitos passos de desenvolvimento técnico”.

“O desporto tem de ter muito cuidado para que as regras sobre as mantas de aquecimento não se antecipem ao ritmo a que desenvolvemos os pneus”, continuou Shovlin. “O problema da Pirelli não é um problema estático. Estes carros têm tido mais apoio aerodinâmico este ano do que os carros que costumávamos ter. As cargas em alta velocidade são muito, muito elevadas e as equipas estão constantemente a trabalhar para acrescentar desempenho e para a Pirelli acompanhar esse desenvolvimento constante é diferente. Por isso, diria, sim, claro que pode fazer um pneu sem manta – a Pirelli poderia dar-nos um imediatamente – mas esse pneu não daria boas corridas. Não permitiria que os pilotos forçassem tanto. Acabaríamos com pressões de pneus muito elevadas e uma perda significativa de aderência. É um caso de equilíbrio entre as necessidades do desporto e as preocupações ambientais que são abordadas. O importante é garantir que não acabamos com um desporto pior”.