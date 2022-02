F1, Abu Dhabi: “Descobertas” novas (velhas) mensagens rádio que já fazem parte do inquérito da FIA | AutoSport

Circula nas redes sociais, fazendo eco na imprensa inglesa, um vídeo das voltas finais do GP de Abu Dhabi de 2021, com supostas novas transmissões de rádio onde se pode ouvir o diretor de corrida, Michael Masi, a reagir às sugestões do diretor desportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, sobre aquilo que devia ser feito nas voltas com o Safety Car em pista. Embora se diga que se tratam de mensagens nunca antes ouvidas, não são novas, já que foram publicadas pelo próprio canal do YouTube da Fórmula 1 a 16 de dezembro, quatro dias após a corrida (como pode confirmar aqui) e já confirmado pela FIA que fazem parte do material reunido para o inquérito sobre aquela corrida.

Na transmissão ouve-se Wheatley a dizer a Michale Masi: “Aqueles carros atrasados, não é preciso deixá-los passar e chegarem ao pelotão. Basta deixá-los ir, e depois temos uma corrida nas nossas mãos”. Ao que Masi responde: “Entendido“. Sabemos agora, que foi isso que Masi decidiu e que foi contestado pela Mercedes. Após a corrida, Toto Wolff, da Mercedes, diz a Masi pelo rádio, que o que ele fez não está certo e Masi respondeu: “Toto, chama-se uma corrida de automóveis, OK?”.

As mensagens surgem nas redes sociais, numa altura próxima da apresentação dos resultados do inquérito sobre Abu Dhabi à Comissão de F1, que acontece na próxima segunda-feira. Segundo a BBC, a FIA tem conhecimento do vídeo que circula e diz que acedeu a todas as trocas de mensagens rádio das equipas em Abu Dhabi para o inquérito.

This is shocking. New emerging footage of @F1 Abu Dhabi GP containing previously unheard radio. Masi essentially executed the instructions of Jonathan Wheatley (Red Bull) without any second thought over its legality or fairness. This should be sickening listening to any fan. pic.twitter.com/XkOWmjGhH0 — Jordan ¹⁰³ (@F1_Jordan) February 8, 2022