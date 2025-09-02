F1, Abandono de Lando Norris: problema foi do chassis McLaren, não do motor…

A McLaren aceitou a culpa pelo abandono de Lando Norris no Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort, desvinculando o fornecedor de motores, a Mercedes, de qualquer responsabilidade. A avaria, que inicialmente parecia estar relacionada com a unidade de potência, foi afinal um problema do monolugar.

O diretor de equipa, Andrea Stella, esclareceu que a equipa de Woking “identificou um problema no chassis” do MCL39. Esta descoberta contraria as suposições iniciais, que apontavam para o motor. A especulação sobre o motor surgiu após Norris relatar fumo no cockpit e a viatura se desligar de seguida, além dos vários problemas de fiabilidade que os motores da Mercedes têm sofrido esta temporada.

“Identificámos um problema no lado do chassis e faremos uma revisão completa antes de voltarmos a competir em Monza”, afirmou o responsável italiano. Segundo Stella, este foi o primeiro problema técnico da equipa após uma longa série de corridas sem falhas de fiabilidade.

A avaria pode ter um impacto significativo na luta interna pelo campeonato entre Norris e o seu colega de equipa, Oscar Piastri. Antes de abandonar, o britânico tinha uma desvantagem de sete pontos para o australiano, mas agora a diferença aumentou para 34 pontos, com nove rondas ainda por disputar.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA