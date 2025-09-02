F1, Abandono de Lando Norris: problema foi do chassis McLaren, não do motor…
A McLaren aceitou a culpa pelo abandono de Lando Norris no Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort, desvinculando o fornecedor de motores, a Mercedes, de qualquer responsabilidade. A avaria, que inicialmente parecia estar relacionada com a unidade de potência, foi afinal um problema do monolugar.
O diretor de equipa, Andrea Stella, esclareceu que a equipa de Woking “identificou um problema no chassis” do MCL39. Esta descoberta contraria as suposições iniciais, que apontavam para o motor. A especulação sobre o motor surgiu após Norris relatar fumo no cockpit e a viatura se desligar de seguida, além dos vários problemas de fiabilidade que os motores da Mercedes têm sofrido esta temporada.
“Identificámos um problema no lado do chassis e faremos uma revisão completa antes de voltarmos a competir em Monza”, afirmou o responsável italiano. Segundo Stella, este foi o primeiro problema técnico da equipa após uma longa série de corridas sem falhas de fiabilidade.
A avaria pode ter um impacto significativo na luta interna pelo campeonato entre Norris e o seu colega de equipa, Oscar Piastri. Antes de abandonar, o britânico tinha uma desvantagem de sete pontos para o australiano, mas agora a diferença aumentou para 34 pontos, com nove rondas ainda por disputar.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI