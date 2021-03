F1: A Williams foi a única mais rápida com o carro de 2021

Já se sabia que os monolugares de 2021 iriam perder face aos de 2020, pois os regulamentos fizeram descer o downforce em 10%. As equipas vão trabalhar durante o ano para recuperar o máximo, mas para já, e pelo que se pode ver da tabela – que compara os melhores tempos dos tempos com a qualificação da corrida do Bahrein – os carros de 2021 estão efetivamente mais lentos que os de 2020, embora a tabela, logicamente, não espelhe em exatidão (nem de perto), pois ninguém espera que a Mercedes tenha perdido 2.7s face a 2020 e a Aston Martin 2.138 face ao que fazia a Racing Point. Estes valores são indicativos e têm que ser vistos com alguma parcimónia. No máximo, dão uma ideia.

Mas há um caso curioso, o da Williams, a única que ganhou face a 2020. E como se explica isto? Simples: O carro de 2020 era tão mau, que o novo, apesar de ter menos downforce, melhorou muito noutros aspetos, o suficiente para a Williams ter sido a única a fazer melhor com uma carro que em teoria tinha de ser mais lento…