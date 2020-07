F1: A volta que deu o pódio a Lando Norris

Lando Norris foi uma das grandes estrelas do fim de semana. Depois de uma qualificação de grande nível, na corrida conseguiu estar na luta pelo pódio, apesar do ritmo menos forte da McLaren no início da prova. A última volta do britânico foi a mais rápida da prova e permitiu-lhe encurtar as distâncias para Lewis Hamilton, penalizado em cinco segundos pelo toque em Alex Albon. Eis a volta que deu o primeiro pódio a Norris:

