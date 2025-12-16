F1: A volta que deu a pole em Portugal a Lewis Hamilton em 2020

A F1 está de regresso a Portugal. Os fãs portugueses poderão ver de perto as emoções da maior competição automóvel do mundo, com o Autódromo Internacional do Algarve a ser palco do grande evento.

Recordamos a volta que deu a pole no regresso ao nosso país em 2020, rubricada por Lewis Hamilton aos comandos do Mercedes W11.

Lewis Hamilton fez história no Grande Prémio de Portugal de 2020, em Portimão, ao conquistar a sua 92.ª vitória na Fórmula 1, ultrapassando o recorde de Michael Schumacher e tornando-se o piloto com mais triunfos de sempre na modalidade.

A corrida marcou o regresso da Fórmula 1 a Portugal e destacou-se pelas dificuldades do traçado algarvio, com pouco grip, curvas cegas e várias voltas anuladas por limites de pista. Apesar de Valtteri Bottas ter sido o mais rápido nos treinos, Hamilton garantiu a pole position e acabou por dominar a prova.

We're absolutely loving @AIAPortimao 😍 Take the ultimate tour of the circuit with @LewisHamilton, as he snatches pole position by just over a tenth ⏱#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/z1BemlOdw1 — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Depois de um arranque confuso, com Bottas e Carlos Sainz a liderarem nas primeiras voltas, Hamilton assumiu o comando na volta 20 e controlou a corrida até ao final. Bottas terminou em segundo e Max Verstappen completou o pódio.

Charles Leclerc foi quarto, confirmando a boa evolução da Ferrari, enquanto Pierre Gasly terminou em quinto após uma ultrapassagem decisiva. O top 10 ficou completo com Sainz, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel.