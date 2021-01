F1: A vitória de Pierre Gasly no Grande Prémio de Itália (Vídeo)

Pierre Gasly venceu o seu primeiro Grande Prémio na carreira na Fórmula 1 em Itália, mais propriamente no Autódromo de Monza. Num ano em que ficou na frente de Daniil Kvyat, Gasly veio crescendo em confiança ao longo de 2020.

No Grande Prémio de Itália, Gasly aproveitou o Safety-Car e a penalização de Lewis Hamilton para ficar na frente da corrida e no fim conseguiu conter o ataque de Carlos Sainz, vencendo e dando a segunda vitória à equipa de Faenza, a primeira como AlphaTauri (a primeira vitória da equipa de Faenza foi conquistada por Sebastian Vettel, na altura com a equipa a chamar-se Toro Rosso).

